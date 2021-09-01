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الجيزة: صيانة شبكات المياه والصرف الصحي بعدد من شوارع العجوزة

07:47 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان اليوم الأربعاء، عن تنفيذ أعمال صيانة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بحي العجوزة، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة أي معوقات تواجه انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.

وشملت الأعمال، إصلاح كسر بخط مياه بشارع إسراء المعلمين، وشارع المحروقي من شارع البطل، وشارع أحمد عرابي مع شارع الرشيد، وشارع عدن من شارع دمشق.

كما تم صيانة الصرف الصحي بشارع الأمين مع شارع عبد المنعم سند، وشارع الإنشراح الكبير من شارع المحروسة، بجانب أعمال تطهير لبلاعات الأمطار تمت بشارع بطئ المحور وشارع جزيرة العرب، كما تم تغيير مطبق صرف صحي بشارع المراغي مع شارع المتحف الزراعي، وذلك بمتابعة اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

اصلاح خط مياه صيانة شبكة المياه مياه الجيزة

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