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الحكومة توافق على تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري بموقع شطا 2 بدمياط

07:20 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الحكومة توافق على تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري بموقع شطا 2 بدمياط

وحدات الإسكان الاستثماري

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري بموقع شطا 2 بمحافظة دمياط، وذلك استعداداً لإعادة طرح تلك الوحدات ضمن إعلان سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل.

كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (81) المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس بعدد 27 موضوعا.

ووافق المجلس، على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 30 منازعة.

وحدات الإسكان الاستثماري مجلس الوزراء دمياط

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