حدث في 8 ساعات| تفاصيل جديدة بشأن انتظار السيارات بالشوارع.. وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، ومدبولي يؤكد على الوصول لأفضل عرض ممكن مع الشركات العالمية المصنعة للقاح كورونا، والحكومة تعلن مسارات القطار الكهربائي السريع، ووزارة التموين تبدأ صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر، وبيان جديد من الحكومة بشأن تطبيق قانوني انتظار السيارات بالشوارع وتراخيص المحال العامة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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