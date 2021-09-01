Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| تفاصيل جديدة بشأن انتظار السيارات بالشوارع.. وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

06:55 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
حدث في 8 ساعات| تفاصيل جديدة بشأن انتظار السيارات بالشوارع.. وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

حدث في 8 ساعات


كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس السيسي، مع رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، ومدبولي يؤكد على الوصول لأفضل عرض ممكن مع الشركات العالمية المصنعة للقاح كورونا، والحكومة تعلن مسارات القطار الكهربائي السريع، ووزارة التموين تبدأ صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر، وبيان جديد من الحكومة بشأن تطبيق قانوني انتظار السيارات بالشوارع وتراخيص المحال العامة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي التنمية المحلية حماية المستهلك النجم الساطع السلع التموينية منتخب مصر العاصمة الإدارية الطقس

الخبر التالى:

بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار

الأخبار المتعلقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا