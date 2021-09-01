الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة في زيارة رسمية

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادما من مدينة رام الله، في زيارة رسمية لعقد قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية، للتوافق على "خطة التحرك المشترك".

وتهدف القمة الي حث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها، بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية المستمرة في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين".

وأشاد سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، بمواقف مصر قيادة وشعبًا ، والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، مؤكدًا على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بناءه للأجيال القادمة في مصر وفلسطين والمنطقة.

وتقوم مصر بجهود على عدد من المسارات في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي بما فيها تثبيت التهدئة في قطاع غزة، ومسعى إبرام صفقة لتبادل الأسرى، إضافة إلى جهود استئناف المفاوضات السياسية الفلسطينية-الإسرائيلية.​