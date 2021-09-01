الموجة الرابعة لكورونا: 469% زيادة بالإصابات خلال شهر

كتب- أحمد جمعة:

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا، ارتفاعها التدريجي لتصل إلى مستوى جديد بزيادة عن 250 حالة يوميا، على أعتاب الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 279 حالة إيجابية بكورونا، و9 حالات وفاة، بنهاية أمس الثلاثاء.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 288441 حالة من ضمنهم 239343 حالة تم شفاؤها، و16736 حالة وفاة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

وبلغت نسبة الزيادة في إصابات كورونا بالمقارنة بين بداية شهر أغسطس الماضي، وشهر سبتمبر الجاري، 469%، إذ سجلت الوزارة مطلع الشهر الماضي 49 إصابة، وصولًا إلى 279 إصابة بنهاية أمس.

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، عن موعد "ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا" في البلاد.

وقال تاج الدين: "ذروة الموجة الرابعة متوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل"، لافتا إلى أن "التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة هي الطرق الأكثر أمانا وفعالية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر بدأت بمتحور "دلتا بلس"، محذرا من "أعداد مصابي الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة".

وأشار المستشار الرئيس إلى أن "الإصابات ستتراوح حدتها بين البسيطة والمتوسطة"، داعيا المواطنين إلى "حجز لقاح ضد فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس".