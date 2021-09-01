Masrawy logo white

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد مخطط قطع أراضي بمشروع مستقبل سيتي

01:53 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد مخطط قطع أراضي بمشروع مستقبل سيتي

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تعديل المخطط العام المقدم من الأهلي للتنمية العمرانية العقارية، لقطاع الأراضي أرقام (crg- crl- crk)، ضمن المرحلة الثالثة وقطعة الأرض رقم arh ضمن المرحلة الأولى من مشروع مستقبل سيتي.

ونص القرار على أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز أو البيع على رقم القرار ومدة التنفيذ.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

عاصم الجزار قطع أراضي مشروع مستقبل سيتي مستقبل سيتي

الخبر التالى:

حل أزمة التبريد الفائق.. مصدر بالصحة يكشف موعد وصول لقاح "فايزر"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حل أزمة التبريد الفائق.. مصدر بالصحة يكشف موعد وصول لقاح "فايزر"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا