الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الإسكان باعتماد مخطط قطع أراضي بمشروع مستقبل سيتي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، باعتماد تعديل المخطط العام المقدم من الأهلي للتنمية العمرانية العقارية، لقطاع الأراضي أرقام (crg- crl- crk)، ضمن المرحلة الثالثة وقطعة الأرض رقم arh ضمن المرحلة الأولى من مشروع مستقبل سيتي.

ونص القرار على أن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز أو البيع على رقم القرار ومدة التنفيذ.

وجاء نص القرار على النحو التالي: