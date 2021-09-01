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رئيس "حدائق أكتوبر": تشغيل 3 حضانات نموذجية جديدة وتسليمها لوزارة التضامن الاجتماعي

01:44 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر المهندس محمد مصطفى، إنه جارٍ تشغيل 3 حضانات نموذجية جديدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة سكان المدينة، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم مقار الحضانات لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين لاسيما بالمناطق الحديثة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه سيتم تشغيل حضانة منطقة الـ١١٨٥ عمارة إسكان اجتماعي، وكذا تشغيل حضانة بمنطقة ابني بيتك ٣، وحضانة بمنطقة الـ ٢٤٧ عمارة إسكان اجتماعي خلال هذا الشهر.

وأشار إلى أنه تم أيضاً تسليم حضانتين لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقتي ٢٠٧عمارات و ٢٢٨عمارة بمشروع سكن مصر، وسيتم تشغيلهما في أقرب وقت، وأنه تم تسليم مباني الحضانات تحت إشراف المهندس ياسر عبدالحليم، نائب رئيس الجهاز للإسكان، ومسئولى الإدارات المختصة بالجهاز.​

وزارة التضامن الاجتماعي مدينة حدائق أكتوبر المهندس محمد مصطفى حضانات نموذجية

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