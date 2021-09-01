وزير الإنتاج الحربي: نوظِّف كل الإمكانات للمشاركة في تنفيذ إدارة المخلفات الصلبة

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، روبرت فالك، رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، والوفـد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة.

وأشار مرسي إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء محطـة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، ومقترح التعاقد مع الجهات المعنية لتخصيص أرض المشروع وشراء الطاقة المنتجة من المحطة، مؤكدًا سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف كل الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وأكد اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات وسرعة تنفيذ استراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة؛ نظرًا لما له من مردود كبير بيئي وصحي واقتصادي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة حريصة على نقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية؛ بما يعزز الاقتصاد القومي.

وشدد مرسي على حرص كل الجهات المشاركة في المنظومة على تنفيذها بالشكل الأمثل الذي يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًّا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.

وأكد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"، أن إقامة هذه المحطات ستزيد من القيمة المضافة للتخلص من المخلفات وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطن المصري، مشيدًا بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة؛ وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكلٍ دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة؛ بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، مؤكدًا حرص الوزارة على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات؛ ومنها مجال تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، قائمًا على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.