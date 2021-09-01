تنفيذ 4340 شقة بـ"سكن لكل المصريين".. مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة بورسعيد الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، يرافقه المهندس مجدى حسين، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسئولي الوزارة، بضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات القومية بالمدن المختلفة.

وتفقد مسئولو الإسكان خلال جولتهم، محطة محولات شرق بورسعيد جهد ٢٢/٦٦ك.ف شامل خط الربط بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، كما تابعوا أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر وخط المياه قطر 1200 مم الناقل من محطة التحلية إلى المنطقة الاقتصادية، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام لعمارات مشروع "سكن لكل المصريين – منخفض الدخل "بالمدينة.

من جانبه شدد المهندس كمال بهجات، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ وأعمال التنسيق، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمدن الجديدة، وإزالة أي عقبات للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

جدير بالذكر أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين – منخفضى الدخل"بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وبالنسبة لمشروعات المرافق بسكن لكل المصريين، جارٍ تنفيذ أعمال ( طرق ــ مياه ــ صرف صحي ــ ري ــ كهرباء ) بنسب متقدمة، بجانب الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150ألف م3/يوم.​