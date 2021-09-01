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"الهجرة" تصدر العدد الثاني والثلاثين من مجلة "مصر معاك" أغسطس 2021

11:07 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
"الهجرة" تصدر العدد الثاني والثلاثين من مجلة "مصر معاك" أغسطس 2021

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

القاهرة- أ ش أ:

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثاني والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، موضحة أنها تستعرض فيه جهود المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي "حياة كريمة"، ومساهمة ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، وأبرز توصيات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

وذكر بيان لوزارة الهجرة -اليوم الأربعاء- أن المجلة تواصل عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها المدينة الغذائية "سايلو فودز"، والتي توفر الوجبات الغذائية المتكاملة لطلاب المدارس، مشيرة إلى أن صفحات المجلة تحمل أيضا نماذج ناجحة من المصريين بالخارج، كما تفتح الباب لمشاركة المصريين بالخارج بموضوعاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وزارة الدولة للهجرة مجلة مصر معاك مبادرة حياة كريمة مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

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