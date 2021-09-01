تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر وكوريا ضمن أبرز عناوين الصحف

القاهرة - أ ش أ:

حازت مباحثات تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر وكوريا الجنوبية على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، مبرزة اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سوه ووك"، الذي التقى أيضًا الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.



سلطت الصحف الضوء على تأكيد الرئيس السيسي - لوزير دفاع كوريا الجنوبية - أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة الجوانب من المرافق والخدمات توفر أساسا قويا لإقامة أي تعاون تنموي مع الشركاء الدوليين.

سياسيا، اهتمت الصحف باستقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، وزير الخارجية سامح شكري ونظراءه المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر، وتناقلت الصحف كذلك بيان وزارة الخارجية الذي جاء فيه: "استجابة لدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين؛ لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا".

حكوميا، تابعت الصحف نشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي عقد اجتماعين، الأول لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم إقامتها على مستوى المراكز الـ 25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، كما تابع في اجتماع ثان الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية.

وفي الشأن الاقتصادي، تناقلت الصحف تقرير وكالة (فيتش سوليوشينز) الذي أشاد بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميا ودوليا في تحقيق أداء قوى أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث.

وفيما يتعلق بالشأن الرياضي، جاء افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، بطولة العالم لمضمار الدراجات للشباب باستاد القاهرة، في صدر صفحات صحف القاهرة.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكانج إيون هو وزير المشتريات الكوري، والسفير هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.

ونقلت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس السيسي أن مصر باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة الجوانب من المرافق والخدمات توفر أساسا قويا لإقامة أي تعاون تنموي مع الشركاء الدوليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم الرئاسة قال إن الرئيس السيسي طلب - خلال اللقاء - نقل تحياته إلي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، مشيرا إلى اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بكوريا الجنوبية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة التعاونية الشاملة، بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية.

عسكريا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى نظيره سوه ووك وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية والسلام الوطني لكلا البلدين.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تضمنت مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات لكلا البلدين.

ونقلت الصحيفة عن القائد العام للقوات المسلحة اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

​إلى ذلك أوردت صحيفة (الجمهورية) نبأ استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، وزير الخارجية سامح شكري ونظراءه المشاركين في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر.

​ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ قوله إن الوزير شكري شارك في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي استضافته جمهورية الجزائر الشقيقة، على مدى يومين، كما عقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات علي هامش الاجتماع مع عدد من الملفات الإقليمية.

​وعلى صعيد العلاقات الخارجية أيضا، نشرت صحيفة (الجمهورية) "استجابة لدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين؛ لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

​وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر أن تتناول المحادثات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، نقلت صحيفة (الأخبار) تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ودخولها الخدمة.

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وذكرت الصحيفة أن مدبولي جدد التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري؛ بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في المواقع المستهدفة في مختلف القطاعات.

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وأضافت أن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار قدم - خلال الاجتماع - عرضا حول الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم إقامتها على مستوى المراكز الـ25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى موقف تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين على مستوى الوحدات المحلية (178 وحدة محلية)، موضحا أنه تم إعداد مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بـ 158 وحدة محلية بها قطع أراض تفي بمتطلبات الإنشاء، وتمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير باقي قطع الأراضي، كما أنه جار التنفيذ في 141 مجمع خدمات، وذلك من خلال تنفيذ أعمال الحفر والإحلال والأساسات، وكذا الهياكل الخرسانية للمبنى، فضلا عن استمرار أعمال الدراسات الاستشارية والجسات لباقي المواقع والتي يبلغ عددها 17 موقعا.

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وفي اجتماع ثان، نسبت صحيفة (الأهرام) عن رئيس الوزراء تشديده - خلال متابعته الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع التطوير، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - على أهمية سرعة صرف التعويضات للمستحقين بالمناطق التي يتم تطويرها بالقاهرة التاريخية، مطالباً بسرعة تسليم الأراضي للهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات التطوير.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية تحظى بأهمية كبيرة وبمتابعة مستمرة من الرئيس السيسي؛ لذا تحرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذي لها أولاً بأول، مشيراً إلى أنه طلب من الاستشاريين سرعة البدء في إنشاء المباني السكنية في المناطق الخَرِبَة، مع تنفيذ أعمال ترميم المناطق الأثرية، والمباني ذات القيمة للحفاظ على مظهرها الحضاري واستعادة رونق القاهرة التاريخية.

​وفي الشأن الصحي، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) - في صدر صفحتها بعددها اليوم - أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عدلت البروتوكول العلاجي للمصابين بالفيروس، وأرجعت الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

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وأضافت الصحيفة أن اللجنة أقرت - خلال اجتماع عقدته - الإصـدار الخامس من البروتوكول المصري للعلاج، وتمت إضافة بعض الأدوية واستبعاد أدويـة أخـرى لم تثبت كفاءة عالية، بينما جرى تغيير بعض جرعات الأدوية في البروتوكول، أبرزهـا إضافة علاج مناعي عبارة عن أجسام مضادة تهاجم فيروس كورونا في مراحل معينة، وهو عقار (مونوکرونال أنتـي بـاديـز)، إذ أنه فعال لكن له موعد محدد لاستخدامه في الحالات المتوسطة التي لديها عوامل خطورة، ويتم استخدامه باستشارة الطبيب الذي يقيم حالة المصاب.

​وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مؤشرات المرحلة الثانية للتنسيق كشفت أن طلاب المرحلة والبالغ عددهم 243 ألفا و22 طالبا ، منهم 186 ألفا و618 طالبا وطالبة من الشعبة العلمية (علوم + رياضيات) و56 ألفا و404 من المجموعة الأدبية سيشغلون معظم الأماكن بالجامعات الحكومية وسيتبقى لطلاب المرحلة الثالثة 90 ألف مكان بالجامعات معظمها لطلاب القسم العلمي ولن يتبقى لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة للتنسيق سوى بعض كليات الخدمة الاجتماعية وبعض كليات التربية النوعية بالإضافة إلى المعاهد العليا والمتوسطة.

​وسلطت الصحيفة الضوء على بدء أول أيام - أمس - المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بحد أدنى 254‪٫‬5 درجة بنسبة 62٫07٪ للشعبة العلمية و238 درجة بنسبة 58٫05٪ للأدبي‪.‬

​فيما أبرزت صحيفة (الشروق) انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة - بشكله الإلكتروني الجديد، أمس - وسط توقعات بإعادة النظر في الحدود الدنيا للقبول في الكليات مع بداية الفصل الثاني.

​وأشارت الصحيفة إلى أن تنسيق الجامعات يعتمد على تسجيل الطالب 25 رغبة بدون أي مقابل، على أن يستمر تسجيل الرغبات حتى الأحد المقبل وتعلن النتيجة الخميس نهاية الأسبوع المقبل.

​ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد 87 % حدا أدنى لكليات الطب البشري و85% للجامعات الأهلية و83٪ لجامعة الملك سلمان، و85% للأسنان الخاص و80% للأهلي وجامعة سيناء و78% لجامعة الملك سلمان، و83% لكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي الخاصة، و80٪ للجامعات الأهلية وسيناء و78% لجامعة الملك سلمان، و77٪ البيطري الخاص، و75% للجامعات الأهلية، و73% لجامعة الملك سلمان.

​اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان - (فيتش تشيد بأداء القطاع الاستهلاكي في مصر) - أن رئيس الوزراء استعرض، تقريرا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، يرصد ما أصدرته وكالة "فيتش سوليوشينز" حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

​ونقلت صحيفة عن مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز أسامة الجوهري القول إن وكالة (فيتش) أشادت - في تقريرها - بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميا ودوليا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث؛ خاصة أن الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهي الأسواق التي لدى العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.

​رياضيا، تصدر نبأ افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، بطولة العالم لمضمار الدراجات للشباب بإستاد القاهرة، الصفحة الأولى بصحيفة (الأهرام)، مشيرة إلى مشاركة وفود 46 دولة، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة ديفيد لابارتيانت الفرنسي الجنسية، والذي يعد من أبرز الداعمين لإقامة البطولة في مصر بسبب شغفه بالحضارة الفرعونية القديمة وإعجابه غير المحدود بالشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

​وأضافت الصحيفة أن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا للبطولة سيحضر الافتتاح أيضا إلى جانب عدد من أعضاء الاتحاد الدولي للعبة ورؤساء الاتحادات القارية، كما يتواجد عاشق مصر الشيخ فيصل القاسمي رئيس الاتحاد العربي للعبة (الإماراتي الجنسية) لتقديم أي دعم عربي يطلب منه للجنة المنظمة؛ حرصا منه على نجاح البطولة ودعوة الشخصيات الدولية لحضور مهرجان الدراجة العربية في القاهرة الشهر بعد القادم، ويصاحبه المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي وسالم الشحي الأمين المالي.

​كرويا، ذكرت (الأهرام) أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يفتتح شريط مبارياته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ومساء اليوم بلقاء الجولة الأولى في المجموعة السادسة أمام نظيره الأنجولي، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء، تحت الأضواء الكاشفة.

​ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء اكتسب أهمية كبيرة وسيكون محط أنظار الجماهير المصرية والإفريقية نظرا لأهميته للفريقين، خاصة للمنتخب حيث سيبدأ به مبارياته في التصفيات لتحقيق أمل وطموح الجماهير في التأهل للمونديال.​