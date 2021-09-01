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بأرقام القطع والتواريخ.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين

04:30 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
بأرقام القطع والتواريخ.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين

أراضي الإسكان الاجتماعي

كتب - محمد عبد الناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمنطقة التوسعات الجنوبية (735 فدانا) بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية، ويصل إجمالي قطع الأراضي التي سيتم تسليمها لـ1252 قطعة أرض، وأنه تم تخصيص يومي الأربعاء 17/11/2021، والخميس 18/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام خلال فترة التسليم.

وقال المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السكنية 31، القطع من 26 : 50، يوم الأربعاء 1/9/2021، والقطع من 51 : 78، يوم الخميس 2/9/2021، مضيفًا أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة السكنية 32، من 1 : 25، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/9/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/9/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/9/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/9/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/9/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/9/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/9/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/9/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 26/9/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 27/9/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 28/9/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 29/9/2021، والقطع من 351 : 382، يوم الخميس 30/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة السكنية 33، من 1 : 25، يوم الأحد 3/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/10/2021، والقطع من 51 : 81، يوم الثلاثاء 5/10/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 34 ، من 1 : 25، يوم الأربعاء 6/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 10/10/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 12/10/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الأربعاء 20/10/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 351 : 376، يوم الخميس 28/10/2021.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 35، من 1 : 25، يوم الأحد 31/10/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 7/11/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع 176 : 200، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 14/11/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 301 : 335، يوم الثلاثاء 16/11/2021.​

أراضي الإسكان الاجتماعي مدينة سوهاج الجديدة وزارة الإسكان

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