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صور.. تفاصيل الموسم الأول لمسابقة Talent بالعربي لاكتشاف المواهب

12:04 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل الختام الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة للموسم الأول لمسابقة Talent بالعربي لاكتشاف المواهب الفنية والرياضية والأدبية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والذى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الحفل منح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة درع تكريم لرعايته المواهب بالعاصمة.

وشهد الحفل، محفاظو الجيزة والأسكندرية ومطروح وبورسعيد والمنيا والغربية والفيوم وعدد من الأدباء والفنانين والإعلاميين.

وأقامت وزارة الشباب والرياضة المسابقة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية الإنسان المصري وشارك فيها ٢٢ ألف طفل وطفلة على مستوى الجمهورية من سن ٨ إلى ١٨ عاما وصل منهم ١٦٠٠ موهبة إلى التصفيات النهائية وفاز منهم ما يقارب ٣٥٠ موهبة.

خالد عبد العال مسابقة Talent بالعربي أشرف صبحي

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