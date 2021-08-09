​طلب إحاطة لوزير التموين بشأن شبهة فساد في منح تراخيص تعبئة السكر

كتب- نشأت علي:

‫تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد قورة في طلبه أن هناك شبهة فساد في عملية منح تراخيص تعبئة السكر وكذلك تعبئة السكر من خلال فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة بمحافظة سوهاج.

ونوه النائب بأن الشركة قامت بالرد على طلب مزكّى منِّي لأحد المواطنين لمنحه ترخيصًا لتعبئة السكر، بأنه توجد 7 مصانع للتعبئة بطاقة إنتاجية 1500 طن، مع العلم أن من بين هذه الرخص رخصة لزوج وأخرى لزوجته في أسرة واحدة؛ مما يؤكد وجود شبهة فساد في منح هذه التراخيص، مع العلم أن هناك موافقات لأشخاص منذ سنوات، والشركة لا تريد التعاقد معهم.

وتابع قورة بأنه في ما يتعلق بتعبئة سكر التموين، تتم تعبئة السكر بواقع 850 جرامًا بالمخالفة لما هو مقرر بـ900 جرام، وهذا يصب في صالح المصنع الذي يقوم بالتعبئة، وقد تم تحرير محاضر بهذه المخالفات، معقبًا: أرجو إحاطة طلب الإحاطة للجنة الإدارة المحلية وتوجيه الدعوة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للرد على هذه المخالفات، خصوصًا أنني لديَّ كل المستندات المتعلقة بهذه المخالفات.