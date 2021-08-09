بالفيديو.. نجيب ساويرس يعلق على تكفله بمصروفات فتاة الفستان

(مصراوي):

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن العرض الذي قدّمه للطالبة حبيبة طارق طالبة كلية الآداب بجامعة طنطا الشهيرة بطالبة الفستان، كونها تعرضت للتنمر بسبب فستانها خلال الامتحانات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إن عرضه على الطالبة أن تُكمل دراستها في أي جامعة خاصة ليس له أي علاقة بموقف رئيس الجامعة الدكتور محمود زكي من القضية.

وأضاف أنه منذ بدء الأزمة، وجد من صورة الفتاة أنها بريئة في سن الشباب، وترتدي زيًّا محتشمًا، ولها الحق المطلق في مظهرها.

وتابع: "وصلنا لمستوى من التنمر لا يطاق.. كل واحد عامل نفسه رقيب على الفضيلة والحريات.. كل واحد يخليه في نفسه وربنا في الآخر هو اللي بيحاسب.. أنا محبش مدعي الفضيلة".

وأشار إلى أن دعمه للفتاة تصرف شخصي نابع من موقف إنساني، وعقَّب: "أنا حر في مالي"، مجددًا تأكيد رفضه القاطع للتدخل في حريات الآخرين.

وفيما رأى ساويرس أن طالبة الفستان تعرّضت لحملة ظالمة غير مقبولة، فقد أكّد أنه يحرص دائمًا على مساندة من وصفهم بـ"الضعفاء".

وظهرت "حبيبة" في مداخلة تلفزيونية، وتحدّثت عن موقفها من عرض ساويرس لها، وقالت إنها تقبل به بعدما تعرضت لما قالت إنه ظلم واضطهاد ضد فتاة ناجحة وطموحة، وأشارت إلى أنها كانت تنوي سحب أوراقها من الجامعة.