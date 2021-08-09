"قومي المرأة" يشيد بالأداء المشرف لفتيات مصر بأولمبياد طوكيو 2020

كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تحقيقها 6 ميداليات خلال المنافسات، من بينهم 3 ميداليات حصدتها سيدات وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية حتى الآن.

وعبرت مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بما حققته فتيات مصر المشاركات في البعثة من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مشاركة المرأة في دورة الألعاب الأولمبية، حيث حصدت بطلة مصر فريال يوسف الميدالية الذهبية في الكاراتيه كأول سيدة مصرية تحصد هذه الميدالية، وأول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية أوليمبية في تاريخ أفريقيا والعرب في رياضة الكاراتيه وأول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 كما حصدت بطلة مصر جيانا فاروق الميدالية البرونزية في الكاراتيه، وبطلة مصر هداية ملاك على ميدالية برونزية في التايكواندو، قائلة: "رفعتوا اسم مصر وشرفتوها، وانتوا فخر لكل المصريين".