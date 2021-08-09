الفرصة الأخيرة.. التنمية الثقافية يعلن الموعد النهائي للاشتراك في "صنايعية مصر"

(مصراوي):

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، استمراره في تلقي طلبات المشاركة في الدفعة الثالثة من مبادرة "صنايعية مصر"، والتي أطلقتها وزيرة الثقافة أوائل يوليو 2019 بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية، وهي المبادرة التي ينفذها قطاع الصندوق لإعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها وصون الهوية المصرية كمحور مهم من محاور التنمية المستدامة.

وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من المبادرة خلال الفترة من 10 يوليو الي 15 أغسطس، من سن 18 إلى 45 عاما، للتدريب على إحدى حرف المبادرة: الخزف، الخيامية، أشغال نحاس (النقش والأركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

يتم التقديم من خلال ملء الإستمارة الخاصة بالمبادرة من خلال موقع صندوق التنمية الثقافية على اللينك التالي: اضغط هنا

أو تقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط 1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.

الجدير بالذكر أن التدريب يتم لمدة عام من خلال نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمقر المركز، حيث شاركت أعمال المتدربين ضمن المرحلة الأولى لأول دفعة من المبادرة بمعرضين: (تراثنا 2020 – ديارنا 2021) والتى أقامتهما وزارة التجارة والصناعة.

تعد مبادرة "صنايعية مصر" إحياء لثروة تذخر بها البلاد من التراث اللامادي فى مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهاً جديداً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومى وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.​