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تصل للحذف النهائي.. قرار جديد من التموين بشأن تجميع البطاقات لدى البدالين والأفران

09:45 م الإثنين 09 أغسطس 2021
تصل للحذف النهائي.. قرار جديد من التموين بشأن تجميع البطاقات لدى البدالين والأفران

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية- اليوم الاثنين، القرار رقم 142 لسنة 2021، بحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية تجميع البطاقات التموينية، ولا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.

وتضمن قرار الوزير أنه في حال تجميع البطاقات لدى أي بدال أو مخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيًا.

وأكد القرار أن المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز، سيعاقب بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا.

ونشر "مصراوي" تحقيقًا استقصائيًا يرصد بالوثائق ظاهرة تجميع البطاقات وإثبات أن التجميع باب خلفي لسرقة الدعم من خلال عمليات وهمية تتسبب في إهدار المليارات.

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