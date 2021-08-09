مخالفات البناء| هل تعفى المباني الخدمية من رسوم التصالح؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - الإصدار الثاني من كتيب بعنوان "استفسارات وإجاباتها حول قانون التصالح في مخالفات البناء" يوليو 2021.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا تنفيذيًا بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل القرى، دون الانتظار لعمل اللجان.

ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيهًا للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية.

واستثنى القرار المنازل التي تزيد مساحتها على 200 متر، ويزيد ارتفاعها على 4 طوابق، على أن ينطبق عليها جميع ما جاء في القانون الخاص بالتصالح وتعديلاته بشأن المعاينة واستيفاء الإجراءات.

وجاءت الاستفسارات كالتالي:-

ما هي الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟

طبقا للمادة الأولى من القانون يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:-

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتقاء المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتقاء على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توفق أوضاعها.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستنثنى من ذلك:

- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

- الكتل السكانية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة

بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقا للتصوير الجوي في 22 - 7 - 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة

التنفيذية للقانون بناء على عرض وزير الزراعة.

- ما مدى إمكانية التصالح على مخالفة التعديل المعماري والإنشائي بوحدات المباني ذات الطراز المعماري المتميز من عدمه؟

طبقا للمادة 3 من المادة الأولى من القانون يحظر التصالح على المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت المقيدة بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- هل يجوز إعفاء المباني الخدمية - المباني الحكومية - المستشفيات والمنشآت الخاضعة للتأمين الصحي.." من قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع حيث انها منشآت غير هادفة للربح؟

قانون التصالح ولائحته التنفيذية لم يتضمن إعفاء أي جهة من سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- هل يشترط على اللجنة الفنية البت في طلبات التصالح المقدمة من مالك العقار فقط؟

يجوز للجنة الفنية المختصة البت في طلبات التصالح المقدمة من ذوي الشأن (مالك عقار - مالك وحده- اتحاد شاغلين..) عن أجزاء من العقار (وحدة منفردة - جزء من دور - دور منفرد

- عدة أدوار دون باقي العقار..)

- هل يجوز التصالح على جزء من العقار دون باقي المخالفات الأخرى؟

تنص المادة رقم (7) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على أن تقوم اللجنة الفنية بما يأتي:-

اجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق مما يأتي:-

إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبني في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.

وعليه فإنه يمكن قبول طلب التصالح على مخالفات جزء من مبنى ودراسته طبقا لأحكام القانون بشرط ألا يحول قبول التصالح دون إزالة مخالفة أخرى بالمبنى.

- هل يجوز التصالح على مخالفة تركيب مصعد بدون ترخيص؟

يمكن قبول التصالح على مخالفة تركيب مصعد بدون ترخيص بشرط ألا يحول قبول التصالح دون إزالة مخالفة أخرى بالمبنى.

- هل يجوز التصالح على أعمال أساسات بدون ترخيص؟

يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في أعمال الأساسات بدون ترخيص أو اية أعمال مرحلية آخرى التي ارتكبت قبل العمل بأحكام قانون التصالح ما عدا الحالات الواردة بالمادة الأولى منه.