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للوقاية من أمراض سوء التغذية.. وزيرة الصحة: توفير أنماط مختلفة من الوجبات المدرسية

08:18 م الإثنين 09 أغسطس 2021
للوقاية من أمراض سوء التغذية.. وزيرة الصحة: توفير أنماط مختلفة من الوجبات المدرسية

هالة زايد وزيرة الصحة

(مصراوي):

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية، والتي تتضمن توفير أنماط مختلفة من الوجبات وفقًا للمحدادات الصحية للطلاب، بناءً على نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنميا والسمنا والتقزم لطلاب المدارس تحت شعار "100 مليون صحة"، لضمان حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة لحالته الصحية، مشيرة إلى أن المبادرة تساهم في العمل بمنهجية للوصول إلى جميع الفئات وتوجيه الوجبات المفيدة لهم وفقًا لنظام علمي وصحي وطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" اجتماعًا، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل التعاون لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الوزيرة، إلى تولي المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة تحديد عناصر الوجبات المدرسية التي ستنتجها شركة "سايلو فودز" أحد الأذرع القوية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك وفقًا للمحدادات الصحية لمختلف الفئات العمرية من طلاب المدارس.

وأكدت الوزيرة، أهمية رفع الوعي لدى أولياء الأمور لتعريفهم بالعناصر الغذائية المختلفة التي يجب أن تتضمنها الوجبة الغذائية للأبناء أثناء اليوم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية الموجهة لهم، لغرس أسس نمط الغذاء اليومي الصحي لدى الأسر.

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