"الوطنية للإعلام": توجيهات جديدة بشأن منع التشاحن في الوسط الرياضي

كتب- مينا غالي:

وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، توجيهات لمختلف القطاعات في الهيئة، طالب فيها بتأكيد توخي الحذر والحرص عند تناول الأخبار والمستجدات الخاصة بالهيئات الرياضية، وما تشمله مكوناتها من إداريين ومدربين ولاعبين وأعضاء، لوقف التشاحن واحتدام الموقف.

وقال زين في خطابه الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه: "في إطار حرص الهيئة على انتظام التناول الإعلامي للشأن الرياضي بما يتوافق مع مواثيق العمل الإعلامي وتعزيز التحلي بالروح الرياضية في الوسط الرياضي، وحث الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي على الالتزام بالأعراف الرياضية وعدم الانزلاق إلى أي مشاحنات تخلق حالة من التوتر، يرجى تأكيد توخي الحذر والحرص عند تناول الأخبار والمستجدات الخاصة بالهيئات الرياضية، وما تشمله مكوناتها من إداريين ومدربين ولاعبين وأعضاء".

وأضاف زين أن ذلك يشمل ما يطفو على السطح من أزمات، ما لا يدع مجالا لمزيد من التشاحن واحتدام الموقف لما لذلك من آثار سلبية على المنظومة الرياضية والمجتمع المصري. ​