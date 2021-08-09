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بالفيديو.. فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي (زايد-3)

08:01 م الإثنين 09 أغسطس 2021
بالفيديو.. فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي (زايد-3)

فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي

(مصراوي):

نشر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للتدريب الجوي المشترك ‏‏(زايد - 3) والذي يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر فعالياته لعدة أيام، والذي تنفذه القوات الجوية المصرية والإماراتية.

ووفق بيان إعلامي، فقد تم تنفيذ عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية ‏المصرية والإمارتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم ‏الجوية لكلا الجانبين، خلال الفترة الماضية.‏

كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوي ‏الإماراتي وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية ‏بدولة الإمارات، والتي تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة ‏للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال ‏المعاونة الجوية للتشكيلات البرية.‏

وظهر خلال الأنشطة التدريبية المنفذة مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ ‏واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من ‏إمكانيات بشرية وفنية وإستعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك في مختلف الظروف.

يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة ‏العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف ‏المختلفة لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات في المنطقة. ‏

غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري التدريب الجوي المصري الإماراتي زايد-3 القوات الجوية المصرية القوات الجوية الإماراتية

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