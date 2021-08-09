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وزير التعليم: استغلال القنوات التعليمية في تكثيف التوعية عن الأكل الصحي المفيد

07:34 م الإثنين 09 أغسطس 2021
وزير التعليم: استغلال القنوات التعليمية في تكثيف التوعية عن الأكل الصحي المفيد

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إن الوزارة ستعمل على استغلال القنوات التعليمية (مدرستنا 1) ، مدرستنا 2) في تكثيف التوعية عن الأكل الصحي المفيد، والوجبات الصحية المناسبة للفئة العمرية المناسبة طبقا لقاعدة بيانات "100 مليون صحة".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،، واللواء تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز" اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل التعاون لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "شوقي" على أهمية التعاون مع وزارة الصحة في إعداد وحدات داخل المنهج الدراسى للتعريف بالتغذية الصحية السليمة، واحتياجات الجسم من بروتينات وفيتامينات ودهون.

كما أضاف الدكتور طارق شوقى بضرورة استغلال الاسطح ، والاسوار داخل المدارس ،وان نموذج الفصول الذكية يصمم بشكل يناسب منافذ بيع الوجبات المدرسية الصحية بشكل وتصمصم يشد الطلاب.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم القنوات التعليمية

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