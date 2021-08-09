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إعفاء من 9 رسوم.. قرار من "التأمين الصحي" بشأن علاج العاملين بالهيئة

07:10 م الإثنين 09 أغسطس 2021
إعفاء من 9 رسوم.. قرار من "التأمين الصحي" بشأن علاج العاملين بالهيئة

الدكتور محمد ضاحي

كتب- أحمد جمعة:

قرر الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بأن تكون إقامة العاملين حال تلقي الرعاية العلاجية داخل مستشفيات الهيئة بالدرجة الأولى الممتازة.

كما قرر "ضاحى" اليوم الاثنين، إعفاء العاملين بالهيئة من عدد من الرسوم داخل الوحدات التابعة للهيئة، بما في ذلك رسم استخراج البطاقة العلاجية، ورسم الكشف بالعيادات، ورسم الإقامة بالدرجة التأمينية بالمستشفيات، ورسم الاحتفاظ بأفلام الأشعة.

كما شمل الإعفاء من رسوم استخراج تقارير الحالة المرضية من اللجان، ورسم العرض للإجازة المرضية باللجان الفرعية والعامة، ورسوم العرض على لجان العجز بأنواعه، ورسم الإبلاغ عن المرضى (الزيارة المنزلية).

كما نص القرار على تكليف قسم الخدمة الاجتماعية بصرف التذكرة الطبية للعاملين بالهيئة، وإعفاء العاملين المحالين للمعاش من الرسوم الواردة بالمادة الثانية من القرار، ومعاملتهم مثل الذين لا زالوا في الهدمة.

كما صرح "ضاحي" بعلاج أسر العاملين بالهيئة من غير المنتفعين بالتأمين الصحي (الأب - الأم - الزوجة - الأبناء)، داخل مستشفيات الهيئة طبقا لأسعار مناقصة الدواء والمستلزمات، على أن تخفض أسعار الخدمات الطبية بمقدار النصف.

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محمد ضاحي الهيئة العامة للتأمين الصحي البطاقة العلاجية

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