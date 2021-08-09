فيديو.. استقبال أول طائرة سياحية روسية بعد توقف 6 سنوات في شرم الشيخ بـ"رش المياه"

(مصراوي):

نشرت وزارة الطيران المدني المصرية، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لاستقبال مطار الغردقة صباح اليوم الاثنين، أول طائرة ركاب تقل سياحًا قادمة مباشرة من روسيا.

ويظهر الفيديو حفاوة الاستقبال في المطار حيث استقبلها سيارتان بالمياه الملونة التي تجسد علم مصر، كما تم استقبال الطائرة وسط حفاوة بالغة من العاملين في المطار.

وعادت السياحة الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر اليوم الاثنين، بعد توقف دام 6 سنوات، منذ حادث سقوط طائرة روسية في سيناء عام 2015.

وتمثل عودة السياحة الروسية خبرًا إيجابيًا للسياحة في مصر، في ظل أزمة يعاني منها قطاع السياحة العالمي بسبب الإغلاق نتيجة انتشار فيروس كورونا حول العالم.