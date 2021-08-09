رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الهيئة الهندسية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى المتابعة الدقيقة لموقف المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لدفع العمل بهذه المشروعات، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء إيهاب الفار، عرضًا أشار خلاله إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وصلت إلى 96,2%، كما شرح الموقف التنفيذي لمختلف شبكات المرافق بالحي الحكومي، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بأعمال شبكات الكهرباء والإنارة، فتم مد إطلاق التيار الكهربائي الدائم لجميع الموزعات بالحي الحكومي، كما تم إطلاق التيار لجميع المباني الحكومية ومبنى مجلس النواب ومبنى الرقابة الإدارية.

كما تحدث رئيس الهيئة الهندسية عن شبكة الاتصالات الخارجية، مشيرًا إلى الانتهاء من الأعمال المدنية ومد الـMicro-duct بكافة المسارات لكل من القطاعين؛ الشمالي والجنوبي، كما تم الانتهاء من تركيب الكبائن بمنطقة الوزارات، لافتا كذلك إلى أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ شبكة الصرف الصحي والأمطار، فتم الانتهاء من الشبكات الرئيسية والربط على المباني، وجار تنفيذ فرعيات وبلاعات الأمطار بنسبة 98%، كما تم تطهير المطابق بنسبة 98% وجار أعمال التشطيبات الداخلية لها بنسبة 94%، كما أنه جار استكمال أعمال التطهير وتوريد الأغطية.

وحول موقف تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي، فأشار اللواء إيهاب الفار إلى الانتهاء من تنفيذ الشبكات الرئيسية بنسبة 100%، كما تم تنفيذ جميع الفرعيات المغذية للمباني، وجار تحديد المسارات الفرعية لمباني مجالس الوزراء والنواب والشيوخ، كما أنه جار أعمال خطوط الغاز الطبيعي بالطرق المحيطة.

كما تناول عرض رئيس الهيئة الهندسية الموقف التنفيذي لنظام التغطية الداخلية لشبكات المحمول (GSM)، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ المسارات الإضافية، كما تم تنفيذ النموذج التجريبي بمبنى مجلس الوزراء، وجار مراجعته للاعتماد من جهاز تنظيم الاتصالات؛ تمهيدا لتعميمه بباقي المباني الحكومية.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية، وما يتم من أعمال تشطيبات خارجية لواجهات العمارات، متطرقًا في الوقت نفسه لموقف مصادر المياه المغذية للعاصمة الإدارية؛ حيث يتم حاليا تغذيتها من محطة العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة بتصرفات 225 ألف م3 / يوم، مشيرًا إلى أنه جار العمل على استكمال باقي خطوط المياه المغذية للعاصمة الإدارية.

كما أشار وزير الإسكان إلى أنه فيما يتعلق بمصادر الري بالعاصمة الإدارية، فإنه جار العمل في تنفيذ خط الري برافع محطة المعالجة ليعمل بجانب خطوط الري الرئيسية، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من محطة المعالجة في ري المسطحات الخضراء والمحاور الرئيسية في العاصمة الإدارية.