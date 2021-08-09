بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية لدولة تونس

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

وأضاف البيان: أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولي محملة بأطنان من المساعدات الطبية التي تتمثل في مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين التونسيين.

ومن جانبه أعرب الجانب التونسي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكداً على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة التونسي.

يأتي ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وتونس الشقيقة وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين، بحسب البيان.