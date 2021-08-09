رئيس النقابة العامة للصحافة: 7 سنوات مع الرئيس السيسي "حلم تحول إلى حقيقية"

كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، إن الملايين من عمال مصر مستمرون في مساندة الرئيس السيسي والدولة رغم التحديات التي تواجههم، بسبب الظروف التي تواجه عالم العمل والعمال في ظل أزمة كورونا التي تهدد العالم أجمع، وتنعكس أثارها على العمال في كل بقاع الأرض بإعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالأحداث.

وأكد البدوي خلال كلمته في خلال كلمته في، مؤتمر بعنوان "دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مؤتمر اليوم يؤكد على أن الملايين من عمال مصر يجددون الثقة في الرئيس، والقوات المسلحة، والشرطة الباسلة، وتفويضهم في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، بعد أن نجحوا جميعا في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، في فترة حالكة مرت بها البلاد في زمن "الجماعة الإرهابية"، إضافة إلى دعمنا وتأيدنا ومساندتنا لتلك المشروعات القومية التي توفر فرص العمل، وترفع الإنتاج.

وتابع: نتوجه بالتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تصريحاته المستمرة حول تطوير الشركات العامة والنهوض بها، والحفاظ على الصناعة الوطنية، وعلى حقوق العمال المشروعة، بإعتبارهم جنود الإنتاج، ودرع رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة .

وأضاف البدوي :"لا يمكن لصاحب بصر أو بصيرة أن ينكر ما حدث ويحدث على أرض مصر خلال السبع سنوات الماضية، وهي فترة حكم الرئيس السيسي، والذي بدأت بحفر قناة السويس الجديدة، مرورا بمبادرات ومشروعات كبرى عديدة وصولا إلى مبادرة حياة كريمة، وتدشين "الجمهورية الجديدة"، كلها، عبور جديد، وإنجازات حقيقية على أرض الواقع، يساندها عمال مصر.. وهو ما ظهر في مشاريع كشفت عنها تقارير رسمية في مختلف القطاعات أحرزت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف حماية الشركات العامة وتطويرها".

وقال البدوي: "7 سنوات من الإنجاز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في كل المجالات ومنها إطلاق وإنشاء عدد من المشروعات العملاقة، من شأنها إعادة العافية لاقتصاد الوطن الذي تعرض في السنوات الماضية لهزات أثرت على الوضع الاقتصادي لمصر وعلى قدرتها على التنمية، ومن هذه المشروعات : مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة، ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وسلسلة المدن الجديدة الكبرى، وهي خطة متكاملة قيد التنفيذ تستهدف إنشاء عدد من المدن الكبرى بأهداف ذات أبعاد عمرانية واقتصادية كبيرة.. وكذا إنشاء مدن صناعية بتلك المشروعات من أجل خلق فرص جديدة للاستثمار، بما لذلك من عوائد اقتصادية هامة على الدولة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 511 فدانا، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا، إضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر، ومشروع تنمية حقل ظهر، وكذلك مشروعات الإسكان الإجتماعي ،التي تأتي في إطار خطة توفير حياة كريمة للمواطنين في كل المحافظات".​