لتسهيل الإجراءات.. "الوطني لرصد متبقيات المبيدات" يطبق منظومة رقمية شاملة -صور

كتب- أحمد مسعد:

نجح المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية والتابع للمعمل المركزي للمبيدات في تطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل وتأسيس قاعدة بيانات إلكترونية متطورة لتسهيل إدارة الشقَّين العلمي والإداري داخل المركز الوطني.

وقال الدكتور شكر عبد السلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، في بيان له اليوم الإثنين، إن المعمل بادر منذ نهاية عام 2020 بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ومؤمنة في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي في التعاملات الإدارية وخفض نسبة تدخل العنصر البشري في منظومة الإدارة؛ بهدف تقليل معدل الخطأ، وتحقيق عنصر السرعة في إنجاز المهام بعيدًا عن التعاملات الورقية الروتينية.

وأكد عبد السلام أن المنظومة التي يعمل بها المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات تشمل العمل منذ بداية تسليم العميل العينة في خدمة عملاء المركز الوطني وحتى مرورها بمراحل التجهيز والتحليل المختلفة حتى صدور النتائج.

ولفت مدير المعمل المركزي للمبيدات إلى العمل على تطوير وإضافة خدمات إلكترونية أخرى لعملاء المركز خلال الفترات المقبلة.

وأضاف مدير مركز المتبقيات أن المنظومة الإلكترونية تعمل على تعزيز دقة نتائج العينات المحللة في المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات، بخفض نسبة معامل الخطأ إلى أدنى مستوياتها العالمية، وهو ما يزيد من ثقة عملائنا من القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة في دقة النتائج الصادرة عن المركز الوطني لرصد المتبقيات والملوثات، والمعني في المقام الأول بالمساهمة في حماية صحة المواطنين والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار عبد السلام إلى أن المنظومة الرقمية تعتبر مرجعًا إلكترونيًّا شاملًا لحالة متبقيات المبيدات والملوثات في الحاصلات الزراعية؛ لاحتوائها على جميع البيانات وصور الورقيات الخاصة بكل العينات الواردة إلى المركز، مما يعزز قدرة المركز الوطني لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات على إنجاز التقارير الخاصة بوضع الحاصلات الزراعية المصرية على أرض الواقع لدعم عملية اتخاذ القيادة السياسية للقرارات الخاصة بقطاع الزراعة، لافتًا إلى أن المنظومة الرقمية داخل المركز الوطني أسهمت في إصدار نتائج تحاليل العينات متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية خلال 24 ساعة فقط من استلامها، وذلك لأول مرة بالمعامل المتخصصة في سلامة الغذاء بمصر.

ولفت مدير المعمل المركزي للمبيدات إلى أن المنظومة الإلكترونية الشاملة تساعد إدارة المركز على اكتشاف أي أخطاء ومعالجتها بشكل سريع، كما أسهمت في خفض تكلفة بنود الإنفاق على الورقيات والأحبار.