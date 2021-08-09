غدًا.. رئيس "الأسقفية" يفتتح مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية الأفريقية

كتب- مينا غالي:

تستضيف الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر غدًا الثلاثاء افتتاح مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية الأفريقية المعروف باسم CAPA حيث يشارك في فعاليات المؤتمر ما يقرب من ٢٠ من المطارنة وزوجاتهم ويمثلون دول مصر وغانا وجنوب السودان وكينيا وبورندي على أن يُختتم المؤتمر في الثامن عشر من أغسطس الجاري حيث تعقد الجلسات بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

تناقش جلسات المؤتمر قضايا اجتماعية وكنسية مثل دور الإعلام في تعضيد خدمة الكنيسة وتسليم وتسلم السلطة الكنسية وعلاقة الكنيسة بالدول التي تخدم فيها، وكذلك دور الكنيسة في بناء السلام ومواجهة الصراعات والسلم الأهلي وغيرها.

من جانبه قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إن المؤتمر يستضيف عدد غير قليل من أساقفة إفريقيا لاسيما دول حوض النيل ويعضد العلاقات المصرية الإفريقية ويبني جسورًا من الثقة والتفاهم المشترك على أرضية المحبة والإخوة والشراكة، مؤكدًا أن الجلسات تعتبر تدريب وتبادل خبرات بين المشاركين.

وأوضح رئيس الأساقفة في بيان رسمي أن برنامج المؤتمر يتضمن زيارات للكثير من المعالم السياحية المصرية الفرعونية والقبطية والإسلامية، بهدف إظهار الوجه الحضاري لمصر كحاضنة للحضارات والتنوع الديني، مشيرًا إلى أن الافتتاح يبدأ بحفل عشاء في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ثم تبدأ جلسات المؤتمر يوميًا بصلوات القداس الإلهي.

الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذي يرأسه الدكتور سامي فوزي يتضمن عشرة دول إفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إرتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا. ويعتبر الإقليم رقم ٤١ من أقاليم الكنيسة الأنجليكانية في العالم.