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غدا.. مصر للطيران تسير 70 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

03:16 م الإثنين 09 أغسطس 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 70 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل ٥٤ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، تورنتو، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابست، عمَان، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا)، و١٤ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلات جوية رحلات دولية

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