وكيل الأزهر يبحث التعاون المشترك مع مفتي جزر القمر

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الاثنين، مفتي جزر القمر الشيخ أبو بكر عبدالله، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال الضويني، إن الأزهر الشريف مؤسسة دينية تربوية تعمل على خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتى بقاع الأرض، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والدعوي لطلاب جزر القمر، و إمدادهم بالعلوم العربية والشرعية التي تساعدهم على فهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف، ليكونوا سفراء في بلادهم ينشرون الوسطية والاعتدال.

من جابنه، أعرب مفتي جزر القمر، عن شكره و تقديره للأزهر الشريف على الجهود التي يبذلها لخدمة ورعاية طلاب جزر القمر و إمدادهم بالعلوم النافعة، مشيدًا بدور أكاديمية الأزهر العالمية في تأهيل أئمة جزر القمر وصقل مهاراتهم التي تساعدهم على فهم القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة في بلادهم.