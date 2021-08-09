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10 معلومات عن أول سيارة مصرية إمارتية تعمل بالغاز والبنزين

03:05 م الإثنين 09 أغسطس 2021
10 معلومات عن أول سيارة مصرية إمارتية تعمل بالغاز والبنزين

أول سيارة مصرية إمارتية تعمل بالغاز والبنزين

كتب - محمد سامي:

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، قامت وزارة الإنتاج الحربي بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية/ إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية، كسابقة أولى في مصر.

وقال بيان رسمي عن وزارة الانتاج الحربي أنه تم تأسيس شركة تضم مساهمين (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع 999 الحربي، وشركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات)؛ حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات""EM" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن السيارة الجديدة:

- الهدف من تصنيع السيارة EM إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة.

- السيارة "EM" تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين:

- السيارة بموديلات وأنواع مختلفة (وكابينة مزدوجة 2x4، وكابينة مزدوجة 4x4، وكـابينة مفردة 2x4):

- تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب في السوق:

- إنتاج (12) ألف سيارة سنوياً لتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية.

- بدء الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022.

- حاصلة على شهادة E-mark الأوروبية.

- يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية.

- تعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وإفريقيا.

- لديها القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة- مفتوحة- ترابية- وعرة).

- تم تجربة السيارة لمسافة (25000) كم على الطرق فى مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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سيارة مصرية إمارتية سيارة تعمل بالغاز والبنزين المهندس محمد أحمد مرسي وزارة الإنتاج الحربي

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