بتكلفة 96 مليون جنيه.. تسليم 3 مدافن صحية آمنة بالخارجة والداخلة والفرافرة ضمن منظومة المخلفات

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة الوادي الجديد الأسبوع الجاري 3 مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة تصل إلى حوالي 96 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال شعراوي، في بيان الاثنين، إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية وتختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدافن الصحية الآمنة للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة تتابع عمليات تسليم المدافن الثلاث على أرض محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسئولي المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، طبقاً للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، مشيراً أن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة في عدد من المحافظات للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، وإنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات طبقاً للتوقيتات والخطط الزمنية المحددة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائي ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظة الوادي الجديد قد تسلمت المدفن الأول بمدينة الخارجة بتكلفة 32 مليون جنيه وتبلغ المساحة الكلية له 8 أفدنة وهو عبارة عن منشأ مؤمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به كذلك ميزان أرضي بسكول بأبعاد (3*18)م وغرفة تحكم بأبعاد (3.2*3.5)م مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وخزان يومي سعة 1 متر مكعب مزود بموتور 1.5 حصان بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود سعة 15 مترا مكعبا بمظلة معدنية، ومغسلة سيارات وخزان مياه سعة 15 مترا مكعبا بموتور 3 أحصنة.

وتابع شعراوي: كما يوجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة ممثلة في الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات قد أشرفت على تسلم محافظة الوادي الجديد أيضا للمدفن الصحي الآمن بمدينة الداخلة وتبلغ التكلفة الإجمالية له حوالي 32 مليون جنيه، وتبلغ المساحة الكلية للمدفن 8 أفدنة وهو عبارة عن منشأ مؤمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر، والمدفن به ميزان أرضي بسكول بأبعاد (3*18)م وغرفة تحكم بأبعاد (3.2*3.5)م مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات.

كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها: غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وخزان يومي سعة 1 متر مكعب مزود بموتور 1.5 حصان بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود سعة 15 مترا مكعبا بمظلة معدنية، ومغسلة سيارات وخزان مياه سعة 15 مترا مكعبا بموتور 3 أحصنة وكذلك 2 خزان مياه سعة الواحد 5 أمتار مكعب بموتور 1 حصان، وخزان صرف لتجميع صرف المبنى الإداري وكذلك خزان صرف لتجميع صرف مغسلة السيارات.

وتابع شعراوي: كما يوجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط "الريب راب"، وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط "الريب راب" ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم صباح غدا الثلاثاء تسليم آخر المدافن الصحية الآمنة في مدينة الفرافرة لمحافظة الوادي الجديد والبالغ تكلفة إنشائه حوالي 32 مليون جنيه وعلى مساحة 8 أفدنة وبنفس المواصفات والشروط للمدافن في الخارجة والداخلة.