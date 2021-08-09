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مخالفات البناء.. طريقتان لسداد غرامات التصالح (مدن وقرى)

01:58 م الإثنين 09 أغسطس 2021
مخالفات البناء.. طريقتان لسداد غرامات التصالح (مدن وقرى)

التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

وصلت طلبات التصالح في مخالفات البناء سواء في الريف أو المدن إلى مرحلة متقدمة يقترب معها سداد قيمة رسوم المخالفة البنائية.

وبالنسبة للقرى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بقبول جميع ملفات التصالح في مخالفات البناء باستثناء المتعدية على أملاك الدولة.

ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيهًا للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية.

وفي المدن يجري حاليا فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم من قبل اللجان المختصة المنصوص عليها في القانون.

وبالنسبة لأسعار التصالح في المدن، فهي مختلفة من منطقة لأخرى ومن محافظة أخرى، وصدر بها قرارات من قبل المحافظين كلا في نطاقه.

ويتيح قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طريقتان لسداد رسوم التصالح، وهما الدفع نقدا أو عبر التقسيط، وفي حالة الدفع نقدا أقر رئيس الوزراء خصما يبلغ 25% على قيمة المخالفة الإجمالية.

وأتاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية.

وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.

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