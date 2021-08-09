"الرعاية الصحية": جراحة ناجحة تنقذ طفلة من قطع في القصبة الهوائية والمريء والعصب الحنجري

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح جراحة حرجة لإنقاذ طفلة تعرضت إلى قطع في القصبة الهوائية إثر سقوطها على لوح زجاجي حاد، أدى إلى جرح نافذ بالرقبة، بمستشفى حورس التخصصي التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وأوضح بيان الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، اليوم الإثنين، أنه فور دخول الطفلة، البالغة من العمر ٥ سنوات، إلى قسم الاستقبال بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت بالأقصر، تم التعامل السريع مع الحالة وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها على الفور، ثم تم عمل استكشاف للرقبة، حيث تبين وجود قطع في القصبة الهوائية، وقطع في المريء، وقطع كلي للعصب الحنجري الراجع (RLN) المغذي للأحبال الصوتية؛ وهو ما استلزم التدخل الفوري وإدخال الحالة غرفة العمليات.

وأضاف البيان: قام الفريق الطبي المتميز بمستشفى حورس التخصصي بجراحة دقيقة لإعادة توصيل القصبة الهوائية والمريء للطفلة، وكذلك إعادة التوصيل إلى العصب الحنجري بواسطة الميكروسكوب الجراحي، وتم وضع الطفلة تحت الملاحظة بالعناية المركزة ومتابعتها بدقة لمدة خمسة عشر يومًا، حتى تماثلت للشفاء تمامًا، وخرجت من المستشفى خروج تحسن، وحالة الطفلة الآن مستقرة وتمارس حياتها بصورة طبيعية، مع استمرار متابعة الحالة بالعيادات الخارجية بالمستشفى؛ للاطمئنان عليها وضمان استمرارية استقرار الحالة.

وتابع بيان الهيئة: شمل الفريق الجراحي المتميز الذي قام بإجراء الجراحة للطفلة، والتي استمرت على مدار 7 ساعات، د.حاتم الشاذلي، إخصائي جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة، ود.عمر الرفاعي إخصائي الأنف والأذن والحنجرة، ود.محمد قرين إخصائي جراحة التجميل والحروق، ود.محمود الخواجة إخصائي جراحة القلب والصدر، ود.عبد الرحمن طارق طبيب مقيم جراحة التجميل، بمعاونة طاقم التخدير بالمستشفى والمكون من د.أيمن صفوت استشاري التخدير والعناية المركزة، ود.أحمد أبو الحسن إخصائي التخدير والعناية المركزة، وبمشاركة د.أحمد النجار إخصائي طب الأطفال ومدير العناية المركزة للأطفال.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعي الهيئة الحثيثة نحو توفير جميع الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والمتعاملين داخل نطاق محافظاتهم، وزيادة أعداد الخدمات الطبية وتوافرها لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًّا، ودون تكبدهم أية مشقة أو عناء لتلقي الخدمات الصحية اللازمة العلاج.

ولفت السبكي إلى أن مستشفى حورس التخصصي يعد من أكبر الصروح الطبية عالية المستوى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المستشفى يوفر خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة على أيدي فريق طبي يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين والكوادر الطبية والتمريضية ذوي مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية: القيادة السياسية تولي منظومة التأمين الصحي الشامل اهتمامًا ودعمًا كبيرًا، مشيرًا إلى توفير الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة بأعلى معايير الجودة التي تحقق رضا المنتفعين، مؤكدًا أن الجودة هي حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية وفق معايير عالمية، مشددًا على أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على تأمين المنتفع وسلامته وحصوله على الخدمة الصحية والرعاية الطبية بأعلى جودة في منشآت مطابقة للمعايير العالمية بشكل فوري وسريع دون تحمله مشقة الانتظار أو السفر خارج محافظته لتلقي العلاج.