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مصدر: مفاوضات سد النهضة متوقفة بشكل نهائي.. والجزائر تبحث التهدئة

12:56 م الإثنين 09 أغسطس 2021
مصدر: مفاوضات سد النهضة متوقفة بشكل نهائي.. والجزائر تبحث التهدئة

سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مطلع على ملف سد النهضة، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة بشكل نهائي، وأنه لا يوجد جديد نستطيع أن نفصح عنه، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول إعادة المفاوضات سوف تكون عبر وساطة دولية أو باتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

وقال المصدر، في تصريحٍ خاصٍ أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الاثنين، إن دولة الجزائر الشقيقة اتخذت بعض الخطوات المهمة دبلوماسيًّا للوجود في المحيط الأفريقي، في وقتٍ اعتبر فيه البعض أن دولة تونس انحازت لمصر والسودان، مشيرًا إلى أن الجزائر لم يكن لديها كل التفاصيل الصغيرة حول السد ونقاط الخلاف.

وتابع المصدر: القاهرة رحَّبت بمشاركة الجزائر كمبادرة للتهدئة بين الأطراف المتنازعة وليس كمبادرة تضع حلولًا لنقاط الخلاف، وتم بالفعل لقاء المسؤولين بالجزائر وشرح نقاط الخلاف والتخوفات من استمرار أعمال البناء والملء بشكل أحادي.

ونوه المصدر بأن الخلاف يكمن في محاولة إثيوبيا الانفراد بإدارة السد، مشددًا على وجوب الوصول إلى اتفاق ملزم معها، مؤكدًا أن "مشكلة السد الأساسية ستكون في فترة الجفاف".

وحجزت إثيوبيا خلال عملية الملء الثاني كمية مياه تتراوح بين 3 و4 مليارات متر مكعب، بينما حجزت العام الماضي 4.5 مليار؛ ليكون إجمالي ما تم حجزه 7.5 مليار متر مكعب.

جدير بالذكر أن المفاوضات متوقفة بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، منذ أبريل الماضي؛ حيث كانت آخر جولة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، برعاية الاتحاد الأفريقي.​

سد النهضة الجزائر مفاوضات سد النهضة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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