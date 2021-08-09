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تطبيق إلكتروني للغارمات.. برلماني: يساعد في حصر الديون وسرعة سدادها

12:55 م الإثنين 09 أغسطس 2021
تطبيق إلكتروني للغارمات.. برلماني: يساعد في حصر الديون وسرعة سدادها

النائب حسانين توفيق

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بعقد اتفاق بين وزارتَي التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء منصة إلكترونية وتصميم تطبيق إلكتروني للغارمات، مشيرًا إلى أن ذلك الاتفاق يعد خطوة مهمة ضمن خطوات الدولة نحو التحول الرقمي.

وقال توفيق، في تصريح أدلى به إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن إنشاء ذلك التطبيق الإلكتروني للغارمات يضمن سرعة إنهاء الإفراج العاجل عنهم، كما أن إنشاء المنصة الإلكترونية يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة لحصر أعداد الغارمين والغارمات ومنع ازدواجية سداد الدين.

وأضاف النائب أنه آن الأوان لتعظيم دور التكنولوجيا في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة مشكلات البيروقراطية ببعض المصالح الحكومية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأن مشكلة الغارمات من القضايا الاجتماعية المهمة التي تحتاج منا إلى الاهتمام والأولوية في إيجاد حلول لها، مشيدًا بإعلان نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه قبل نهاية العام الجاري ستكون الوزارة سددت ديون أكثر من 50% من الغارمات؛ خصوصًا الغارمين والغارمات المحبوسين بسبب مبالغ صغيرة تصل إلى أقل من 10 آلاف جنيه، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

ولفت توفيق إلى أن الغارمات ضحايا لظروف مجتمعية، ولا بد أن تتم التوعية بشأن هذه الظاهرة وتكون لدينا ثقافة مختلفة بشأنها بدلًا من الواقع الحالي.

وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ أهمية حصر أعداد الغارمات والغارمين إلكترونيًّا؛ حيث تساعد هذه الخطوة في التوصل إلى كل الحالات ومعرفة الأموال المطلوبة لسداد ديونهم، وبالتالي العمل على جمع تلك الأموال، والإسراع في الإفراج عنهم؛ ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.

النائب حسانين توفيق لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس الشيوخ التضامن الاجتماعي تطبيق إلكتروني للغارمات

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