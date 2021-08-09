الأوقاف: توزيع 21 طنا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ 3 محافظات.. غدا

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع (21) طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا، بواقع ( 4 ) أطنان لكل من محافظات ( شمال سيناء- المنيا – القاهرة ) و (3 ) أطنان لكل من محافظات ( القليوبية – الشرقية- الدقهلية )، وذلك للأسبوع الثالث من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أنه بذلكيصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 345 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله ( عز وجل ) في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.​