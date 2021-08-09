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ساهموا في الحد من الغش..ألف جنيه منحة للعاملين بالأزهر بمناسبة انتهاء الامتحانات

12:18 م الإثنين 09 أغسطس 2021
ساهموا في الحد من الغش..ألف جنيه منحة للعاملين بالأزهر بمناسبة انتهاء الامتحانات

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة انتهاء الامتحانات.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

ونص القرار، على أن المنحة تأتي لما تحقق من انضباط في أعمال الامتحانات، وما تحقق فيها من إيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش ما ساهم في التعبير الواقعي عن مستقبل الطلاب، بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي، والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم.

منحةشيخ الأزهر

أحمد الطيب الغش شيخ الأزهر صرف مكافأة

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