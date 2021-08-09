ساهموا في الحد من الغش..ألف جنيه منحة للعاملين بالأزهر بمناسبة انتهاء الامتحانات

كتب - محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة انتهاء الامتحانات.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

ونص القرار، على أن المنحة تأتي لما تحقق من انضباط في أعمال الامتحانات، وما تحقق فيها من إيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش ما ساهم في التعبير الواقعي عن مستقبل الطلاب، بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي، والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم.