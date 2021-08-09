بعد افتتاحها اليوم.. ما وظائف المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب؟

كتب- محمد عبد الناصر:

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التي تم تجهيزها لتصبح أحدث معامل متخصصة في مجال التحاليل الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، والأوساط الترشيحية، وفقًا للمواصفات والمعايير المصرية والدولية، بحضور مسؤولي الوزارة، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المعامل المركزية حصلت على شهادة الجودة (ISO 9001 : 2015)، وجارٍ إنهاء إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية (ISO 17025 : 2017)، حيث اجتازت المعامل المركزية اختبارات الكفاءة لـ15 عنصرًا تحليليًّا بنجاح فائق كمرحلة أولى؛ تمهيدًا لأخذ الاعتماد في تحليل جميع العناصر بالمعامل.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن المعامل المركزية تختص بإجراء جميع التحاليل الكيميائية، والطبيعية، والميكروبيولوجية، طبقًا للمعايير والقوانين المنظمة في هذا الشأن، وإجراء الاختبارات على جميع أنواع الوسائط الترشيحية، لمحطات تنقية مياه الشرب، نظرًا لأهميتها وتأثيرها على جودة المياه المنتجة، وكذلك لمحطات معالجة الصرف الصحي؛ نظراً لأهميتها في جودة المخرج النهائي للمياه المُعالجة، وحماية المجاري المائية وفقًا للمواصفات والمعايير المصرية.

وقال خضر: تقوم المعامل المركزية، أيضاً، بإجراء الاختبارات والتحاليل المعملية لاختبار مآخذ محطات تنقية مياه الشرب، وتحديد المعايير التصميمية لمحطات الصرف الصحي قبل الإنشاء، وتحديد مدى صلاحيتها مع كتابة تقارير وافية بالدراسة الموقعية، والقيام بمراجعة الرسومات المعمارية لمعامل محطات المياه والصرف الصحي لتحديد المساحة المناسبة وفقًا لمتطلبات الكود المصري مع رفع مساحات المعامل وتحديد أعمال التغذية بالمياه والصرف والكهرباء والتشطيبات المدنية قبل التنفيذ.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن المعامل المركزية تتولى القيام بالدراسات الفنية لمهمات وتجهيزات المعامل (أجهزة- زجاجيات- كيماويات- بنشات)، طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة، بعد تسليمها ابتدائيًّا، وذلك بأخذ عينتَين شهريًّا من كل محطة، للوقوف على مدى مطابقة العينات للمواصفات والتشريعات البيئية والصحية، بجانب تشكيل لجان فنية لفحص واستلام مهمات المعامل بمواقع محطات المياه والصرف الصحي، وتقديم الدعم والمشورة الفنية للغير؛ للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه بعض الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والقيام بالتدريب نظريًّا وعمليًّا للكوادر المعملية بالمحافظات، وأية جهات خارجية وأفراد كأعمال استشارية.

وقال رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: يختص معمل تحاليل مياه الشرب، بإجراء جميع التحاليل الكيميائية والبيولوجية لمياه الشرب للوقوف على مدى مطابقة المُنتج النهائي للمواصفات والتشريعات البيئية والصحية، وذلك من خلال المعمل الكيميائي والفيزيائي، والمعمل الميكروبيولوجي، بينما يقوم معمل الصرف الصحي والصناعي، بمتابعة كفاءة المعالجة بمحطات الصرف الصحي والصناعي، عن طريق إجراء مجموعة من الاختبارات والتحاليل المعملية؛ طبقًا للمعايير والقوانين واللوائح المُنظمة في هذا الشأن، من خلال المعمل الكيميائي، والمعمل الميكروبيولوجي.