الجزار: معدلات استثنائية لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأهالينا في المناطق الريفية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أعمال التطوير والتحديث، التى يجرى تنفيذها بالجهات التابعة لوزارة الإسكان، ولا سيما الجهات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تهدف إلى توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بأعلى جودة.

جاء ذلك، خلال كلمته، على هامش افتتاح المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث طالب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتواجد معامل على نفس المستوى بفروعها في المحافظات.

وقال وزير الإسكان: نهدف إلى تقديم خدمات المياه والصرف المناسبة كميا وكيفيا، للمواطنين، ونحن نكرس الموارد المالية، والجهد، لتنفيذ أعمال التطوير، من أجل تقديم خدمات المياه والصرف للمواطنين بأعلى جودة.

وأضاف الوزير: نشارك حالياً في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ مشروعات المياه والصرف بالمناطق الريفية في إطار المبادرة، مشدداً على الزملاء بالقطاع، تحقيق معدلات استثنائية لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأهالينا فى المناطق الريفية، بكفاءة عالية جداً، بعد حرمانهم من هذه الخدمة لمدة طويلة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا سنوفي المطلوب في الوقت المناسب، وبالجودة المناسبة، من أجل توصيل خدمات الصرف الصحي لأهالينا في الريف المصري، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث نهدف للوصول إلى الأماكن المحرومة بجودة عالية.

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