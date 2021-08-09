Masrawy logo white

٣ نصائح هامة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

09:15 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
٣ نصائح هامة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عداد مسبق الدفع

كتب-محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن عدد من الإجراءات يتطلب أي مواطن اتخاذها عند تركيب عداد كهرباء جديد مسبق الدفع مما يساهم في تذليل أي صعوبات أو عقبات والإجابة على التساؤلات التي تدور حول كيفية عمل العداد.

وفيما يلي ننشر أبرز الخطوات التي يجب اتباعها عند تركيب عداد كهرباء جديد مسبق الدفع :_

١- عند تركيب العداد لأول مرة أطلب من الفني (القائم بالتركيب) قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم.

٢- قبل مغادرة الفني تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب.

٣- ضع الكارت في العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.​

عداد مسبق الدفع عدادات الكهرباء حماية المستهلك الكهرباء

الخبر التالى:

أولى الرحلات الروسية تصل مطار الغردقة - صور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • وظائف السكة الحديد: اليوم بدء تلقي طلبات التقديم لوظيفة (فني ومنهدس)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا