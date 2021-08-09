حدث ليلًا| السيسي يقرر إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على بعض المحاور.. وأحدث صور لنقل "مركب الملك خوف

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

-السيسي يقرر إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على بعض المحاور والكباري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لفريال أشرف المتوجة بذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

للتفاصيل اضغط الرابط

-السيسي: سنقدم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏إن فريال أشرف، المتوجة بالميدالية الذهبية للكاراتيه في أولمبياد طوكيو، رفعت اسم مصر وكتبت التاريخ لبلادها.

للتفاصيل اضغط الرابط

-261 ألف جرعة.. وصول أولى شحنات لقاح جونسون إلى مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون أند جونسون" الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألف و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأثنين، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الارتفاع يتواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج ٤٠٢ متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ٢٣٣٢٢٧ حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-ننشر أحدث صور حول نقل مركب الملك خوفو الأولى إلى المتحف المصري الكبير

أثار نقل مركب الملك خوفو الأولى، في الساعات الأولى من فجر يوم السبت، إلى المتحف المصري الكبير، اهتمام العالم كله، وجعلت من مصر محط أنظار العالم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد محسن عمارة، للمشاركة في تشييع جنازة المرحومة الفنانة دلال عبد العزيز، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وظائف السكة الحديد.. 9 مستندات و10 شروط مطلوبة للتقديم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الفنية (1500 فني تخصصات مختلفة) للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وذلك حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-قبيل وصول "جونسون".. ما خطوات الحصول على لقاح كورونا للمسافرين؟

تترقب وزارة الصحة والسكان، وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون، فجر الاثنين ٩ أغسطس.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رسوم للشهادات الموثقة.. توضيح من "الصحة" بشأن لقاحات كورونا للمسافرين

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم جميع المواطنين بلقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مدبولي: الرئيس السيسي وجّه بالتوسع في توطين صناعة الدواء داخل مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عبدالجواد كامل، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية للاحتياجات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للخدمات الطبية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني لوزارة الصحة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"التصديري للخدمات الطبية": 150 مصنعًا للدواء في مصر باستثمارات 84 مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بالتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء عبدالجواد كامل، مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية للاحتياجات، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للخدمات الطبية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني لوزارة الصحة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-زيادة راتب كل 3 أشهر.. "الجيزة" تعلن توافر فرص عمل ولا يشترط الخبرة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل جديدة بشركة كونكت للتدريب والتأهيل، للعمل في وسط البلد بالقاهرة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"الصحة العالمية" تهنئ مصر على بعثة طوكيو: فخورون بأدائهم المشرف

هنأت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، مصر على أدائها الرائع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ4.3 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 4 اغسطس 2021.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بعد زيادة الإصابات.. متى تبدأ الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

واصلت الأعداد الرسمية التي تسجلها وزارة الصحة في بيانها الرسمي، في الزيادة التدريجية وصولًا إلى مستوى الـ 60 حالة، بعد أسابيع من الانخفاض المتواصل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-السكة الحديد تكشف تفاصيل اصطدام قطار بميكروباص في الشرقية

كشف مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية، تفاصيل حادث اصطدام قطار بضائع بسيارة ميكروباص في مدينة الزقازيق، اليوم الأحد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-السيسي يطلع على تطورات مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية في السويس

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس وائل عبده رئيس مجلس إدارة شركة "أي بيكون".

للتفاصيل اضغط الرابط

-السيسي يوجّه بعدم اقتصار منظومة المحاور الجديدة على النيل على الربط والنقل فقط

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-متهمة حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي تتحدث علنا لأول مرة وتطالب بمساءلته

تحدثت علنا للمرة الأولى السيدة الأمريكية التي تقدمت بشكوى جنائية ضد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو المحاصر باتهامات التحرش الجنسي، أمس الأحد، داعية إلى "محاسبته".

للتفاصيل اضغط الرابط

-تبون: واثقون من نجاح الوساطة الجزائرية في ملف سد النهضة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة لقيت تجاوبا كبيرا من كل الأطراف المعنية، مبديا ثقته في نجاحها.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مقتل وإصابة 49 شخصًا في حادثي سير غربي تركيا

أفادت وكالة الأناضول للأنباء الأحد، بمقتل 21 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادثي سير في غربي تركيا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بعد توقف دام لـ 6 سنوات .. مصر تستقبل السياح الروس وسط أجواء احتفالية

تستقبل مصر الاثنين، أول طائرتين قادمتين مباشرة من موسكو إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بعد توقف دام لنحو 6 سنوات منذ عام 2015، وسط أجواء احتفالية تدعو إلى التفاؤل، وهو الحدث الذي يعقد عليه العاملون في المجال السياحي بالمنتجعات المصرية تطلعات واسعة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بعد تلقيح نصف مليون تونسي.. الرئاسة التونسية تشكر القائمين على الحملة الاستثنائية للتطيعم

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في اليوم المفتوح لتلقي اللقاح الذي جرى أمس الأحد، في إطار اليوم الافتتاحي لعمليات التلقيح المكثف التي أذن بها رئيس الدولة قد بلغ 551.008 تونسيًا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الرئيس الفلسطيني يستقبل وفد النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا يضم شخصيات وطنية أطلقوا مبادرة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، التزامًا منهم بالمسؤولية تجاه تحقيق الوحدة الوطنية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-قصف مدفعي تركي لمناطق في إقليم كردستان العراق

تعرضت مناطق عدة في محافظة دهوك باقليم كردستان العراق إلى قصف مدفعي تركي اليوم الأحد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-سفارة الصين بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بانجازات أولمبياد طوكيو 2020

هنأت سفارة الصين بالقاهرة الشعب المصري بالإنجازات التي تحققت في أولمبياد طوكيو 2020.

للتفاصيل اضغط الرابط

-معمرة تونسية تبلغ 123 عامًا تتلقى جرعة أولى من لقاح كورونا

ذكرت تقارير محلية في تونس اليوم الأحد أن معمرة تبلغ من العمر 123 عاما تلقت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 خلال اليوم المفتوح للتطعيم الذي خصصته السلطات اليوم الأحد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تحذيرات ألمانية من "كارثة" دولية في أفغانستان

حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" نوربرت روتجن، من مواجهة "كارثة" دولية في أفغانستان.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مسؤول يوناني: قوات الإنقاذ مازالت تواجه ضغطًا كبيرًا بسبب الحرائق الهائلة

نجح رجال الإطفاء بشكل جزئي في احتواء حرائق الغابات الهائلة، التي تهدد الضواحي الشمالية من العاصمة اليونانية، أثينا، لكن في جزيرة "وابية" ، مازال الوضع رهيبا، فيما ناشد مسؤولون هناك بتقديم المساعدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-هنية: المقاومة الفلسطينية تقف مع إيران في مواجهة التهديدات الأمريكية الإسرائيلية

أشاد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالدعم الثابت من قبل القيادة الإيرانية في دعم المقاومة الفلسطينية.

للتفاصيل اضغط الرابط