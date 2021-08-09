‬ تزامنًا مع عودتها.. محطات في ملف السياحة الروسية لمصر خلال 6 أعوام

كتب- يوسف عفيفي:

يستقبل مطارا الغردقة وشرم الشيخ الدوليان، اليوم الاثنين، أولى رحلات الطيران المباشر من روسيا، بعد فترة انقطاع دامت 6 سنوت، منذ حادثة الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر عام 2015.

ويرصد "مصراوي" أبرز محطات السياحة الروسية في المقاصد المصرية، على النحو التالي:

ـ 16 وفدًا أمنيًّا روسيًّا تزور المطارات المصرية منذ سقوط الطائرة الروسية.

ـ 31 أكتوبر 2015.. سقطت طائرة روسية فوق سيناء وراح ضحيتها 224؛ هم جميع ركابها.

ـ 6 نوفمبر 2015.. قررت روسيا تعليق الرحلات الجوية إلى مصر، بناء على معلومات من الاستخبارات الروسية.

ـ 8 نوفمبر 2015.. إصدار مرسوم رئاسي بوقف الرحلات الجوية إلى مصر.

ـ 9 نوفمبر 2015.. وصول أول وفد أمني روسي لتفقد الحالة الأمنية بمطار الغردقة الدولي.

ـ 15 ديسمبر 2015.. تفقد وفد روسي إجراءات أمن المطارات المصرية، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية.

ـ 20 ديسمبر 2015.. وفد روسي يصل إلى القاهرة استعدادًا لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

ـ 19 يناير 2016.. وصول وفد خبراء روسي للتأكد من إجراءات الأمن بمطار القاهرة.

ـ 17 أبريل 2016.. وفد روسي يضم 6 خبراء روس للتأكد من إجراءات الأمن بمطار الغردقة وشرم الشيخ.

ـ 16 أغسطس 2016.. وصول وفد أمني روسي لتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري شرم والغردقة؛ لرفع تقرير إلى الرئيس الروسي، تمهيدًا لاستئناف عودة السياحة الروسية.

ـ 20 سبتمبر 2016.. وصول وفد روسي يضم 15 مفتشًا، لتفقد إجراءات الأمن بالمطارات المصرية.

ـ 18 نوفمبر 2016.. وصول وفد روسي لبحث دعم التعاون الأمني مع مصر بشأن تأمين المطارات والطائرات استعدادًا لاستئناف الرحلات الروسية إلى مصر.

ـ 27 ديسمبر 2016.. وفد روسي رفيع المستوى تفقد الإجراءات الأمنية بمبنى مطار القاهرة رقم 2؛ استعدادًا لاستئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا.

ـ 11 يناير 2017.. وصول وفد روسي يضم 8 خبراء أمن؛ لتفقد مطارَي الغردقة وشرم والقاهرة، استعدادًا لاستئناف الرحلات.

ـ 2 فبراير 2017.. وصول وفد روسي للتفتيش على مطار القاهرة استعدادًا لاستئناف الرحلات.

ـ 26 يوليو 2017.. وفد أمني روسي يضم 5 خبراء أمن والطيران الروسي يفتش إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة.

ـ 11 ديسمبر 2017.. روسيا تعلن استعدادها لاستئناف حركة الطيران المباشر مع القاهرة خلال القمة المصرية- الروسية بالقاهرة.

ـ 15 ديسمبر 2017.. اتفاق مصري- روسي على منح الضوء الأخضر بين الحكومتَين لشركات الطيران للتشغيل بين القاهرة وموسكو من 1 فبراير 2018.

ـ 4 يناير 2018.. وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة.

ـ 11 أبريل 2018.. استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة.

ـ 17 أكتوبر 2018.. بوتين والسيسي يناقشان ملف استئناف الرحلات بين البلدَين؛ خصوصًا بشرم الشيخ والغردقة.

ـ 8 أغسطس 2018.. وفد أمني روسي يزور مطار القاهرة الدولي للتفتيش على إجراءات الأمن وعمليات تأمين الركاب والبضائع والطائرات.

ـ 24 يناير 2020.. وفد روسي ينهي جولته التفقدية للإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة.

ـ 9 سبتمبر 2020.. شركة "إيروفلوت" الروسية، تبدأ رحلاتها إلى القاهرة من مطار شيريميتييفو الدولي إلى مطار القاهرة.

ـ 17 سبتمبر 2020.. "مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو.

ـ 23 أبريل 2021.. السيسي وبوتين يتفقان خلال اتصال هاتفي على استئناف حركة الطيران الكاملة بين البلدَين.

ـ 31 مايو 2021.. قام وفد روسي بالتفتيش الأخير على مطاري شرم الشيخ والغردقة؛ تمهيدًا لاستئناف الرحلات المباشرة إلى المقاصد المصرية.

ـ 8 يوليو 2021.. بوتين يرفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر رسميًّا.

عدد السياح

ـ طبقًا لآخر إحصائية مصرية، بلغ عدد السياح الروس 2.8 مليون سائح في 2010.

ـ تمثل السياحة الروسية نحو 68.8% من إجمالي عدد السائحين بمصر خلال الـ10 سنوات الماضية.

ـ بعد رفع الحظر الروسي عن القاهرة عام 2018.. بلغ عدد الروس 145 ألفًا و642 سائحًا بعدما كان في 2017 نحو 100 ألف سائح روسي.

ـ بلغت قيمة إيرادات مصر من السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية 84.3 مليار دولار.

ـ زادت قيمة إيرادات السياحة لنحو 12.6 مليار دولار خلال عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع 28.2% عن عام 2017/2018، وَفق البنك المركزي.

ـ توقعات بوصول أعداد السياح الروس إلى 1.5 مليون سائح بنهاية العالم عقب استئناف الحركة السياحية الروسية لمصر بشكل كامل.

ـ توقعات بزيادة إشغالات الفنادق في الغردقة وشرم الشيخ إلى أكثر من 50% من السياحة الروسية عقب العودة مجددًا.

ـ توقعات بوصول أعداد السياح الروس إلى نحو 350 ألف خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

ـ بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا مصر منذ يوليو 2020 وحتى أبريل 2021 نحو 3.5 مليون سائح.

ـ تحقيق إيرادات سياحية بلغت نحو 3.2 مليار دولار.

ـ زار مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال الفترة ما بين يوليو 2020 وأبريل 2021 نحو 1.4 مليون سائح.

ـ عودة الروس تسهم في إحداث انتعاشة سياحية بالغردقة وشرم الشيخ خلال الشهور المقبلة.