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ارتفاع الرطوبة وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام

09:00 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
ارتفاع الرطوبة وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام

إرتفاع درجات الحرارة

​​كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة والظواهر الجوية المتحكمة في حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 9 أغسطس حتى السبت المقبل.

وأضافت الهيئة، يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة والذي يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى والوجه والسواحل"، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة من 37 درجة إلى 39 درجة طوال الأسبوع الجاري كما تصل على المناطق الجنوبية لـ44 إلى 45 درجة.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي:

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