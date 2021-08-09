​​تعرف على 3 طرق للإبلاغ عن "سارقي" التيار الكهربائي في أي مكان

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك 3 طرق للإبلاغ عن سرقة أي مواطن للتيار الكهربائي، من خلال الإبلاغ عن تلك المخالفة بإدارة الكهرباء التابعة لها المنطقة أو المشترك التي تلك التي تقوم بالمعاينة والتأكد من صحة البلاغ، ويعقبها تحرير محضر ضبطية قضائية لمن قام بسرقة التيار، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عن السرقة من خلال مباحث الكهرباء التي تنفذ إجراءات إدارة الكهرباء أيضًا، وأخيرًا يمكن الإبلاغ أيضًا عن السرقة من خلال موقع وزارة الكهرباء التي تحول تلك الشكوى إلى الشركة التابع لها المشترك.

وردًا على سؤال "مصراوي" الخاص عند قيام أحد السكان "المستأجر" القاطنين في العقار بسرقة التيار على من يتم تطبيق العقوبة، أكد المصدر أن شركة الكهرباء أو المباحث حرر محضر الضبطية القضائية أو السرقة على صاحب الوحدة السكنية الموجود فيها وليس على مالك أو صاحب العقار، أما في حالة قيام مباحث الكهرباء بتحرير المحضر على صاحب العقار بالخطأ فيجب على المواطن صاحب العقار، تقديم تظلم لشركة الكهرباء التابع له ثم تقوم الشركة بتشكيل لجنة تقوم بعمل تحريات عن صحة التظلم ومن المنتفع الحقيقي من تلك الوحدة السكنية المالك أم المستأجر، مؤكدًا أن محضر الضبطية القضائية أو محضر مباحث الكهرباء يتم تطبيقه على الشخص الموجود داخل الوحدة أي المنتفع بها.

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