السيسي: سنقدم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر
كتب - أحمد جمعة:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن فريال أشرف، المتوجة بالميدالية الذهبية للكاراتيه في أولمبياد طوكيو، رفعت اسم مصر وكتبت التاريخ لبلادها.
وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة على التلفزيون المصري: "سنقدم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر".
وأضاف الرئيس: "نعمل على تعزيز الرياضة في المدارس والجامعات، وأحيي كل الأسر المصرية التي تعمل على ثقل مواهب أبنائها".
وقرر الرئيس السيسي إطلاق أسماء فريال وزملائها على بعض المحاور والكباري.
الخبر التالى:261 ألف جرعة.. وصول أولى شحنات لقاح جونسون إلى مصر
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان