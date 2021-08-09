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السيسي: سنقدم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر

12:50 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
السيسي: سنقدم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - أحمد جمعة:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏إن فريال أشرف، المتوجة بالميدالية الذهبية للكاراتيه في أولمبياد طوكيو، رفعت اسم مصر وكتبت التاريخ لبلادها.

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة على التلفزيون المصري: "‏سنقدم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر".

وأضاف الرئيس: "‏‎نعمل على تعزيز الرياضة في المدارس والجامعات، و‏أحيي كل الأسر المصرية التي تعمل على ثقل مواهب أبنائها".

وقرر الرئيس السيسي ‏إطلاق أسماء فريال وزملائها على بعض المحاور والكباري.

السيسي الأبطال الرياضيين أولمبياد طوكيو فريال أشرف رفع اسم مصر

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