600 نقطة و67 طلوقة.. وزير الزراعة يكشف عن خطة تطوير مراكز التلقيح الصناعي

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، إن وزارة الزراعة أخذت على عاتقها خريطة تطوير مراكز التلقيح الصناعي وتجهيزه كل مركز على أعلى مستوى.

ولفت الصياد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إلى أهمية التحسين الوراثي في مصر؛ حيث إن التلقيح الصناعي يضاعف إنتاج اللحوم والألبان من خلال عملية إنتاج ولدات ذات صفات وراثية عالمية، مؤكدًا أنه تم تطوير 4 مراكز بإجمالي 67 طلوقة مميزة.

ونوه نائب وزير الزراعة بأن الولادات تأخذ صفات 50% من الصفات الوراثية من الأب والأم الأصليَّين، وبالتالي نضمن جودة المواصفات من اللحوم والألبان، وفي نفس الوقت نحقق معادلة الظروف البيئية للحيوان، مشيراً إلى أنه تم تدشين أكثر من 600 نقطة لتسهيل عملية التلقيح الصناعي بالقرى.

وتابع الصياد بأن المراكز تم تغذيتها بكميات النيتروجين السائل تحت درجة 198 تحت الصفر، مؤكدًا إجراء الفحص التناسلي والبصمة الوراثية؛ لاعتمادها كطلائق يتم توزيعها على مراكز التلقيح الصناعي.

وأشار نائب وزير الزراعة إلى أن المراكز وفرت فرص عمل للأطباء البيطريين وخريجي كلية الزراعة من خلال تدريبهم على عملية التلقيح، مضيفًا أن تحديد الجنس في السائل المنوي في الطلائق المختبرة يمكِّن من التوسع في إنتاج الإناث من ماشية الحليب والذكور من ماشية اللحم التي لدينا فيها عجز.