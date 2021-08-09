السيسي يقرر إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على بعض المحاور والكباري

كتب - أحمد جمعة:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لفريال أشرف المتوجة بذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة على التلفزيون المصري: "فريال من أسرة مصرية جميلة، واللي حققته نجاح مصري جميل".

وأضاف الرئيس: "باسمي وباسم بكل المصريين بقول إنتي أدخلتي علينا سعادة وفرحة، مش عليا أنا بس، لأ، على كل المصريين".

وقرر الرئيس السيسي ‏إطلاق أسماء فريال وزملائها على بعض المحاور والكباري.