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السيسي يقرر إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على بعض المحاور والكباري

12:27 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
السيسي يقرر إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على بعض المحاور والكباري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - أحمد جمعة:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لفريال أشرف المتوجة بذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة على التلفزيون المصري: "فريال من أسرة مصرية جميلة، واللي حققته نجاح مصري جميل".

وأضاف الرئيس: "باسمي وباسم بكل المصريين بقول إنتي أدخلتي علينا سعادة وفرحة، مش عليا أنا بس، لأ، على كل المصريين".

وقرر الرئيس السيسي ‏إطلاق أسماء فريال وزملائها على بعض المحاور والكباري.

السيسي أولمبياد طوكيو 2020 أبطال الأولمبياد الكباري

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